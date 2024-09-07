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Хабиб − об уходе Джонсона из ММА: «Один из лучших, кто это делал»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Деметриуса Джонсона из ММА

«Один из лучших, кто это когда-либо делал», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Деметриус Джонсон завершил карьеру в ММА: «Я пришел сюда как чемпион и утащу отсюда свой черный зад как чемпион»

Джонсон − о завершении карьеры: «Это было эмоционально. Спасибо всем!»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoДеметриус Джонсон
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