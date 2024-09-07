Петр Ян − об Умаре: «Сэндхаген показал, что у него много дыр, не вижу в нем ничего особенного»
«Отличный поединок, Кори, конечно, показал, что он крепкий боец, много дыр Умара показал. Хорошо поотбивал ему ноги.
В принципе, у него все получалось, он хорошо защищался от борьбы, он надавал ему по ногам, Умар уже менял стойки, не мог в своей стойке стоять.
Я не вижу ничего особенного в нем. Безусловно, сильный молодой парень, который идет, побеждает.
Но взять что-то особенное... я не вижу этого. Взять меня четыре года назад, я так же шел, сносил всех там и вообще не понимал, кто, что», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.
Напомним, что в августе-2024 Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.
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