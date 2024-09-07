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  • Петр Ян − об Умаре: «Сэндхаген показал, что у него много дыр, не вижу в нем ничего особенного»
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Петр Ян − об Умаре: «Сэндхаген показал, что у него много дыр, не вижу в нем ничего особенного»

Петр Ян заявил, что Кори Сэндхаген обнажил слабые стороны Умара Нурмагомедова

«Отличный поединок, Кори, конечно, показал, что он крепкий боец, много дыр Умара показал. Хорошо поотбивал ему ноги.

В принципе, у него все получалось, он хорошо защищался от борьбы, он надавал ему по ногам, Умар уже менял стойки, не мог в своей стойке стоять.

Я не вижу ничего особенного в нем. Безусловно, сильный молодой парень, который идет, побеждает.

Но взять что-то особенное... я не вижу этого. Взять меня четыре года назад, я так же шел, сносил всех там и вообще не понимал, кто, что», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Напомним, что в августе-2024 Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

Ян − о возвращении Альдо: «Удивляет, что он делает. Жозе побеждает сильных ребят»

Ян − о бое с Фигейредо: «Сейчас идут переговоры, ноябрь или декабрь»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoПетр Ян
logoУмар Нурмагомедов
logoКори Сэндхаген
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