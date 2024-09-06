Умар – Мерабу: «Ты слишком много обо мне думаешь. Сосредоточься на своем поединке»
Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Мераба Двалишвили
Ранее Двалишвили заявил, что Нурмагомедов не заслужил права драться за чемпионский пояс.
«Мераб, просто сосредоточься на своем поединке. Ты слишком много обо мне думаешь. Все понимают, что ты не хочешь драться со мной. И, честно говоря, мне на тебя все равно.
Я просто охочусь за титулом. Если ты станешь чемпионом, то мы поговорим», – написал в социальных сетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
Двалишвили – об Умаре: «Его продвигают, потому что он брат Хабиба. Это жульничество»
Хабиб − Умару: «В претендентской гонке с тобой всего четыре-пять человек. Будешь слабым − выйдешь оттуда»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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