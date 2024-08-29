Канело − о бое с Кроуфордом: «Я не говорил, что это невозможно»
Сауль Альварес заявил, что бой с Теренсом Кроуфордом возможен
«Думаю ли я, что из-за ордера WBO мой бой с Кроуфордом невозможен? Не скажу, что наш бой не состоится. Требование WBO не имеет значения», − сказал чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
WBO обязал Фундору и Кроуфорда договориться об объединительном поединке
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
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