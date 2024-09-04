Эдди Хирн: «Думаю, Кроуфорд завязал с боями. Канело – единственный, ради кого он снова выйдет на ринг»
Эдди Хирн считает, что Теренс Кроуфорд больше не выйдет на ринг
«Думаю, что Кроуфорд завязал с боями. Он больше не будет драться. Теренс получил по-настоящему хорошие деньги за последние несколько поединков – и вряд ли захочет встречаться с Верджилом Ортисом или Джароном Эннисом.
Сауль Альварес – единственный человек, ради которого Кроуфорд может снова выйти на ринг. Он, вероятно, думает, что их поединок произойдет – но я не удивлюсь, если этого так и не случится», – сказал промоутер Эдди Хирн.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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