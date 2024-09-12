Канело хочет драться с Конором: «Очень легкие деньги, нокаутирую его за один-три раунда»

Сауль Альварес хочет драться с Конором Макгрегором.

«Бой с Конором ? Да, почему нет. Мы докажем, что бокс лучше ММА. Легко, очень легко. Очень легкие деньги.

Нокаутирую его тогда, когда захочу. Первый, второй или третий раунд − когда мне будет угодно», − сказал чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.

Напомним, что в ночь на 15 сентября Сауль Альварес подерется с Эдгаром Берлангой.

Уайт – о намерении Де Ла Хойи посетить UFC 306 вместо боя Канело: «Не знаю, откуда он возьмет билет, но определенно не от меня»

Канело – о поединке с Берлангой: «Люди всегда критикуют меня из-за выбора соперника. Я дерусь со всеми, мне все равно»