Канело хочет драться с Конором: «Очень легкие деньги, нокаутирую его за один-три раунда»
Сауль Альварес хочет драться с Конором Макгрегором.
«Бой с Конором? Да, почему нет. Мы докажем, что бокс лучше ММА. Легко, очень легко. Очень легкие деньги.
Нокаутирую его тогда, когда захочу. Первый, второй или третий раунд − когда мне будет угодно», − сказал чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.
Напомним, что в ночь на 15 сентября Сауль Альварес подерется с Эдгаром Берлангой.
Уайт – о намерении Де Ла Хойи посетить UFC 306 вместо боя Канело: «Не знаю, откуда он возьмет билет, но определенно не от меня»
Канело – о поединке с Берлангой: «Люди всегда критикуют меня из-за выбора соперника. Я дерусь со всеми, мне все равно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Манука Акопяна
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