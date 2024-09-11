О’Мэлли − о конкуренции UFC 306 с боем Канело: «Я дерусь с парнем, у которого 10 побед подряд, а он − против буррито»

Шон О’Мэлли считает, что UFC 306 интереснее, чем бой Канело и Берланги.

«Я дерусь с парнем, который занимает первое место в рейтинге и набрал 10 побед подряд. Канело же дерется с парнем, чье имя я уже забыл. Да, против буррито», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли , который в ночь на 15 сентября подерется с Мерабом Двалишвили . В этот же день в Лас-Вегасе Сауль Альварес подерется с Эдгаром Берлангой.

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