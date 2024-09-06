Провал Даны Уайта – самый дорогой турнир UFC в «Сфере» не продается. Что происходит?

Кажется, виноват Канело.

UFC 306 – уже на следующих выходных. Турнир в День Независимости Мексики пройдет в необычной локации – «Сфере». Президент лиги Дана Уайт сильно поверил в этот ивент, но, похоже, история окажется финансовым провалом.

Почему?

Уайт потратил более $20 млн на UFC 306, но сейчас у него проблемы с продажей билетов. Приходится снижать цену

Сразу после постройки «Сфера» стала настоящей достопримечательностью Лас-Вегаса. Уникальное сооружение, которое обошлось создателям в $2,3 млрд, влюбило в себя и Дану Уайта. Еще недавно там проходил драфт НХЛ. Только посмотрите, как это впечатляюще:

«Я без ума от нее, хочу организовать первую прямую трансляцию в истории стадиона. Это большой вызов, и я хочу как можно скорее приступить к работе. Многие сомневаются, что мы перенесем туда октагон, но я вам обещаю – устрою величайшее спортивное событие всех времен», – заявил Уайт.

Босс UFC вложил в организацию более $20 млн и заявил, что собирается использовать возможности «Сферы» на максимуме. Уайт пригласил режиссера Гленна Вайса, работавшего над «Оскаром» и «Эмми», и сразу несколько грузовиков с командами телевизионщиков для проведения прямой трансляции. Изначально UFC закладывали бюджет в $8 млн (обычный турнир UFC стоит $2 млн), но сейчас он раздулся более чем в 2,5 раза.

Большой бюджет = огромные ценники на билеты. Так, на старте продаж самые дешевые места с «ограниченным видом на экран «Сферы» (так указано на сайте UFC) продавались за $3 тысячи. Цена билета на лучшие места – от $12 тысяч.

Первые признаки, что с продажей билетов что-то не так, появились еще в августе. По информации Forbes, 9 августа цена тех самых мест с ограниченным видом на экран «Сферы» упала почти в два раза – до $1657. Спустя месяц положение ухудшилось: к концу августа UFC все еще не продали более трех тысяч билетов, а цена на них упала еще в два раза – до $757.

Удивительная для UFC ситуация (обычно все билеты на номерной турнир распродаются за несколько дней или недель) вынудила Уайта отказаться от первоначальной оценки выручки с билетов. Если в начале августа он говорил про $25-27 млн, то сейчас в разговоре с репортером Кевином Айолом спрогнозировал лишь $21 млн. То есть UFC получит прибыль лишь в случае хороших продаж платных трансляций.

В чем причины провала? Бой Канело, ужасный кард и локация

Похоже, основной причиной низких продаж команда UFC считает поединок Канело Альвареса против Эдгара Берланги. Бой за титулы чемпиона во втором среднем весе по версиям WBA, WBC и WBO пройдет на T-Mobile Arena в тот же вечер, что и UFC 306.

Более ужасный тайминг и локацию придумать сложно: T-Mobile Arena находится буквально в 15 минутах езды от «Сферы». Как получилось, что два огромных события бойцовского мира происходят в один вечер и в одном городе?

Судя по словам Уайта, виноваты управляющие T-Mobile Arena: «Эта дата [14 сентября] была нашей. А затем, не спросив, не поговорив с нами, они просто отдали ее [организаторам боя Канело]. Я бы не мог сделать «Сферу», так как у меня контракт с MGM [владельцами T-Mobile Arena], но поскольку они ###### [обманули] нас с датой, в качестве извинений разрешили перенести турнир в «Сферу», несмотря на контракт».

Еще одна причина низких продаж – очень слабый кард (турнир возглавит титульник между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили). На UFC 306 всего три реально интересных поединка для широкой аудитории, а остальные семь (да, на этом ивенте всего 10 боев) забиты совсем не звездными мексиканцами.

Кажется, такая стратегия не сработает – мексиканцы из Лас-Вегаса гораздо охотнее пойдут на бой Канело, чем на поединки Рауля Росаса, Мануэля Торреса и Даниэля Зельхубера. Логичный выход – перенести турнир, посвященный Дню Независимости Мексики в саму Мексику.

Но, как и в прошлом году, UFC предпочли провести Noche UFC в Лас-Вегасе. В 2023-м стратегия сработала, но тогда в конкурентах за внимание не было Сауля Альвареса – его поединок прошел двумя неделями позже. В этот раз промоутеры Канело оказались быстрее и хитрее, а Уайт, похоже, будет считать убытки.

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Фото: Gettyimages.ru /Cooper Neill/Zuffa LLC, Ethan Miller, Christian Petersen, Megan Briggs