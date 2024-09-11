Аспиналл считает, что залез под кожу Джонса: «Джон свирепеет, будет здорово, если это продолжится»
Том Аспиналл считает, что проник в голову Джона Джонса.
«Я пытаюсь немного испытать его эго, чтобы выяснить, сможет ли он сказать: «Я главный в тяжелом весе и собираюсь тебе это доказать».
Вот над чем я работаю. Кажется, что Джон уже понемного свирепеет, так что будет здорово, если он продолжит в то же духе», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
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Джонс уверен в победе над Аспиналлом: «Можете верить в этот хайп, но я продолжу выигрывать»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TNT Sports
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