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Аспиналл считает, что залез под кожу Джонса: «Джон свирепеет, будет здорово, если это продолжится»

Том Аспиналл считает, что проник в голову Джона Джонса.

«Я пытаюсь немного испытать его эго, чтобы выяснить, сможет ли он сказать: «Я главный в тяжелом весе и собираюсь тебе это доказать».

Вот над чем я работаю. Кажется, что Джон уже понемного свирепеет, так что будет здорово, если он продолжит в то же духе», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Роган − о бое Аспиналла и Джонса: «Тома не испытывали на таком уровне»

Джонс уверен в победе над Аспиналлом: «Можете верить в этот хайп, но я продолжу выигрывать»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TNT Sports
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoДжон Джонс
logoТом Аспиналл
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