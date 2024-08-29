Джон ответил Аспиналлу, который назвал его чемпионом по избеганию боев: «Он не сравнится со мной по победам в титульниках»
Джон Джонс ответил Тому Аспиналлу, который назвал его неактивным бойцом
Напомним, что ранее в интервью Sport Bible Том Аспиналл назвал Джона Джонсом чемпионом по избеганию боев.
«Этот чувак буквально каждую неделю берет в рот мой большой черный член. Я польщен. Абсолютно уверен, что он не сравняется со мной по победам в титульниках.
Это действительно все, что будет иметь значение в самом конце. Было много разных чемпионов, но со мной никто не сравнился. Я хорошо сплю по ночам», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Отметим, что в последний раз Джон дрался в марте-2023, когда в первом раунде задушил Сирила Гана.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport Bible
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