Джон ответил Аспиналлу, который назвал его чемпионом по избеганию боев: «Он не сравнится со мной по победам в титульниках»

Джон Джонс ответил Тому Аспиналлу, который назвал его неактивным бойцом

Напомним, что ранее в интервью Sport Bible Том Аспиналл назвал Джона Джонсом чемпионом по избеганию боев.

«Этот чувак буквально каждую неделю берет в рот мой большой черный член. Я польщен. Абсолютно уверен, что он не сравняется со мной по победам в титульниках.

Это действительно все, что будет иметь значение в самом конце. Было много разных чемпионов, но со мной никто не сравнился. Я хорошо сплю по ночам», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Отметим, что в последний раз Джон дрался в марте-2023, когда в первом раунде задушил Сирила Гана.

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