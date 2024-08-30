Том Аспиналл: «Джонс действительно выиграл больше титульных боев, чем я. Правда, при помощи допинга»
Том Аспиналл отреагировал на высказывание Джона Джонса
Ранее чемпион UFC в тяжелом весе заявил, что Аспиналл не сравнится с ним по победам в поединках за пояс.
«Джонс прав. Он действительно выиграл больше титульных боев, чем я. Правда, при помощи допинга», – написал временный чемпион UFC в социальных сетях.
Джонс – о бое с Апиналлом: «Возможно, UFC сделает предложение, от которого я не смогу отказаться»
Аспиналл − о Джонсе: «Джон полноват, его пальцы в «Читосе». Отправлю его на пенсию без боя»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: talkSport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости