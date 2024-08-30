Том Аспиналл: «Джонс действительно выиграл больше титульных боев, чем я. Правда, при помощи допинга»

Том Аспиналл отреагировал на высказывание Джона Джонса

Ранее чемпион UFC в тяжелом весе заявил, что Аспиналл не сравнится с ним по победам в поединках за пояс.

«Джонс прав. Он действительно выиграл больше титульных боев, чем я. Правда, при помощи допинга», – написал временный чемпион UFC в социальных сетях.

Джонс – о бое с Апиналлом: «Возможно, UFC сделает предложение, от которого я не смогу отказаться»

Аспиналл − о Джонсе: «Джон полноват, его пальцы в «Читосе». Отправлю его на пенсию без боя»