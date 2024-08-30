Джон Джонс: «Мое наследие не пострадает, если я уйду на пенсию без боя с Аспиналлом»
Джон Джонс не считает, что обязан соглашаться на бой с Томом Аспиналлом
«Возможно, вы останетесь недовольны, но мое наследие не пострадает. Я слишком многого добился в этом спорте. В мире есть люди, которые следили за моей карьерой на протяжении всей сознательной жизни.
Аспиналлу придется провести как минимум 10 титульных защит, чтобы приблизиться к этому. В ближайшее время никто не превзойдет мои достижения», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Том Аспиналл: «Джонс действительно выиграл больше титульных боев, чем я. Правда, при помощи допинга»
Джон ответил Аспиналлу, который назвал его чемпионом по избеганию боев: «Он не сравнится со мной по победам в титульниках»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джона Джонса
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