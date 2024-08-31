Джонс уверен в победе над Аспиналлом: «Можете верить в этот хайп, но я продолжу выигрывать»

Джон Джонс уверен, что победит Тома Аспиналла в бою

«Выиграю ли я у Аспиналла ? Ребята, конечно. Я близок к соревновательной форме. Сейчас у меня на весах 111,3 кг.

Вероятно, Том сбрасывает вес, чтобы уложиться в лимит дивизиона. В тот вечер, когда наш бой состоится, он будет весить на 11 кг больше, чем я, будет моложе меня на семь лет, но я все равно надеру ему зад.

Это произошло со всеми остальными. Вы, ребята, можете продолжать верить в этот хайп, но я продолжу делать то, что делал всегда − выигрывать», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

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