Джонс уверен в победе над Аспиналлом: «Можете верить в этот хайп, но я продолжу выигрывать»
Джон Джонс уверен, что победит Тома Аспиналла в бою
«Выиграю ли я у Аспиналла? Ребята, конечно. Я близок к соревновательной форме. Сейчас у меня на весах 111,3 кг.
Вероятно, Том сбрасывает вес, чтобы уложиться в лимит дивизиона. В тот вечер, когда наш бой состоится, он будет весить на 11 кг больше, чем я, будет моложе меня на семь лет, но я все равно надеру ему зад.
Это произошло со всеми остальными. Вы, ребята, можете продолжать верить в этот хайп, но я продолжу делать то, что делал всегда − выигрывать», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Джонс − о проблемах с допингом: «Я старался доказать невиновность, и теперь пикограммы в нашем спорте легальны»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джона Джонса
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