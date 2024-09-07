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Роган − о бое Аспиналла и Джонса: «Тома не испытывали на таком уровне»

Джо Роган считает, что Том Аспиналл может быть не готов к бою с Джоном Джонсом

«Для Тома это небольшая проблема, верно? Его не испытывали на таком уровне. Знаете, когда вы поднимаетесь до элитного статуса, то вызываете Джона Джонса, так?

Джон − бугимен. Его набор навыков и способность прибавлять в последних раундах − безумие. Когда Джонс дрался с Густафссоном, он даже не проводил лагерь.

Я общался с Грегом Джексоном, который сказал, что Джон вообще не готовился к тому бою, но вытащил это из себя в четвертом и пятом раундах. Тогда он по-настоящему раскрылся», − сказал комментатор UFC Джо Роган.

Уайт − о бое Джонса и Перейры: «Роган заставляет меня устроить этот поединок»

Джо Роган − о Топурии: «Один из лучших бойцов планеты»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Джо Рогана
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoДжон Джонс
logoДжо Роган
logoАлександр Густафссон
logoТом Аспиналл
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