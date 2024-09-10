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  • Шон О’Мэлли: «Не исключено, что Стерлинг рассчитывает на мою победу в бою с Мерабом. У меня теория, что они не такие уж хорошие приятели, как мы думали»
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Шон О’Мэлли: «Не исключено, что Стерлинг рассчитывает на мою победу в бою с Мерабом. У меня теория, что они не такие уж хорошие приятели, как мы думали»

О’Мэлли сомневается в искренности дружбы Стерлинга и Двалишвили.

«Я даже не знаю, что Стерлинг может посоветовать Мерабу. Алджамейн не добился большого успеха в бою со мной. Вероятно, Стерлинг не должен ничего ему говорить, потому что это лишь поднимет Двалишвили нервы.

Не исключено, что Алджамейн рассчитывает на мою победу. Мне любопытно, был ли Мераб счастлив, когда я нокаутировал Стерлинга, потому что если бы я этого не сделал, то Двалишвили все еще ждал бы. У меня есть небольшая теория, что они не такие уж хорошие приятели, как мы все думали», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли.

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Шон О’Мэлли: «Кардио – козырь Двалишвили. Но он ничего не значит, если тебя вырубят во втором раунде»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TMZSports
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
logoАлджамейн Стерлинг
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