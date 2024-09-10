Шон О’Мэлли: «Не исключено, что Стерлинг рассчитывает на мою победу в бою с Мерабом. У меня теория, что они не такие уж хорошие приятели, как мы думали»

О’Мэлли сомневается в искренности дружбы Стерлинга и Двалишвили.

«Я даже не знаю, что Стерлинг может посоветовать Мерабу. Алджамейн не добился большого успеха в бою со мной. Вероятно, Стерлинг не должен ничего ему говорить, потому что это лишь поднимет Двалишвили нервы.

Не исключено, что Алджамейн рассчитывает на мою победу. Мне любопытно, был ли Мераб счастлив, когда я нокаутировал Стерлинга, потому что если бы я этого не сделал, то Двалишвили все еще ждал бы. У меня есть небольшая теория, что они не такие уж хорошие приятели, как мы все думали», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли .

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