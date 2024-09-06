О’Мэлли − о плане на бой с Двалишвили: «Попытаюсь снова открыть рассечение. 100%»

Шон О’Мэлли рассказал о плане на бой с Мерабом Двалишвили

«Я попытаюсь снова открыть это рассечение. 100%. И неважно, зажило оно или нет. Честно говоря, не представляю, как быстро оно может зажить – у меня никогда не было подобных травм. Но я точно буду целиться в это место.

Оно находится на левой стороне лица Мераба – моя правая рука не промахнется. Вероятно, я задену его нос, ведь он занимает 85% его лица. Придется постараться, чтобы добраться до рассечения», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли .

Титульный поединок состоится в ночь на 15 сентября и возглавит UFC 306.

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