О’Мэлли считает, что Стерлинг может желать Двалишвили поражения: «Он хочет, чтобы я вырубил Мераба быстрее, чем его»
Шон О’Мэлли заявил, что Алджамейн Стерлинг будет болеть за него в бою с Мерабом Двалишвили
«Будет ли Стерлинг хотеть, чтобы я побил Мераба? О, да, я понял, о чем вы. Мераб может превзойти Алджо, раскол в зале.
Правда. Думаете, что Стерлинг хочет, чтобы я вырубил Мераба быстрее, чем его? Это вполне возможно», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Напомним, что бой Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили состоится в ночь на 15 сентября.
Сехудо – о титульной гонке в легчайшем весе: «Двалишвили побьет О’Мэлли, а потом проиграет Умару»
Шон О’Мэлли: «Было бы классно провести бой с Мейвезером. Просто взять и вырубить его»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Шона О’Мэлли
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