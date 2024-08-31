О’Мэлли считает, что Стерлинг может желать Двалишвили поражения: «Он хочет, чтобы я вырубил Мераба быстрее, чем его»

Шон О’Мэлли заявил, что Алджамейн Стерлинг будет болеть за него в бою с Мерабом Двалишвили

«Будет ли Стерлинг хотеть, чтобы я побил Мераба? О, да, я понял, о чем вы. Мераб может превзойти Алджо, раскол в зале.

Правда. Думаете, что Стерлинг хочет, чтобы я вырубил Мераба быстрее, чем его? Это вполне возможно», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли .

Напомним, что бой Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили состоится в ночь на 15 сентября.

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