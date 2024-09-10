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Умар – о критике Двалишвили: «Ему следует научить себя быть мужчиной»

Умар Нурмагомедов ответил на критику Мераба Двалишвили.

«Ему следует научить себя быть мужчиной», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Ранее Двалишвили сказал, что Умару «пора стать мужчиной».

Титульник двух безумцев на суперарене в Лас-Вегасе. Ждем историческое шоу от UFC?

Гаджиев – о сравнении Умара и Усмана с Хабибом: «Они не побеждают с запасом, как он. Может быть, просто нужно созреть»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
logoUFC
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
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