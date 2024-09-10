Умар – о критике Двалишвили: «Ему следует научить себя быть мужчиной»
Умар Нурмагомедов ответил на критику Мераба Двалишвили.
«Ему следует научить себя быть мужчиной», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Ранее Двалишвили сказал, что Умару «пора стать мужчиной».
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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