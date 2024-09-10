Артур Бетербиев: «Моя цель – звание абсолютного чемпиона. Потом можно подняться»
Артур Бетербиев не исключает, что перейдет в тяжелую категорию.
«Сейчас моя главная цель – звание абсолютного чемпиона. Посмотрим, что будет дальше. Вызовы могут быть и в других дивизионах. Можно подняться. Сейчас я не сосредоточен на этом», – заявил чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Бивол сравнил Канело и Бетербиева: «Артур крупнее, у него сильнее удар, другая техника. Два совершенно разных бойца»
💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработают за бой в Саудовской Аравии?
Опубликовал: Артем Чугунов
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости