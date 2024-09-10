Артур Бетербиев: «Моя цель – звание абсолютного чемпиона. Потом можно подняться»

Артур Бетербиев не исключает, что перейдет в тяжелую категорию.

«Сейчас моя главная цель – звание абсолютного чемпиона. Посмотрим, что будет дальше. Вызовы могут быть и в других дивизионах. Можно подняться. Сейчас я не сосредоточен на этом», – заявил чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев .

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