Бивол и Бетербиев не считают предстоящий бой принципиальным

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев рассказали об отношении к будущему поединку

«Бой с Бетербиевым не принципиальный для меня. Просто у него есть то, что нужно мне», – сказал чемпион мира по боксу по версиям IBO и WBA Super Дмитрий Бивол .

«Нет. Для меня вообще нет принципиальных боев. Просто я хочу другой пояс», – ответит на тот же вопрос чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев .

Напомним, Бетербиев и Бивол подерутся за титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса 12 октября.

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