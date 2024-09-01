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Бивол и Бетербиев не считают предстоящий бой принципиальным

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев рассказали об отношении к будущему поединку

«Бой с Бетербиевым не принципиальный для меня. Просто у него есть то, что нужно мне», – сказал чемпион мира по боксу по версиям IBO и WBA Super Дмитрий Бивол.

«Нет. Для меня вообще нет принципиальных боев. Просто я хочу другой пояс», – ответит на тот же вопрос чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев.

Напомним, Бетербиев и Бивол подерутся за титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса 12 октября.

Бивол − о бое с Бетербиевым: «У нас нет опции реванша»

Бивол − о главном уроке в боксе: «В детстве меня учили: «Не думай об ударе, но думай о защите»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Queensberry Promotions
logoАртур Бетербиев
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