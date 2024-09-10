Умар Нурмагомедов: «Истинный чемпион не выбирает противника»
Умар Нурмагомедов считает, что чемпион не должен выбирать оппонента
«Истинный чемпион не выбирает противника», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Али Абдель-Азиз: «Умар подерется с победителем боя О’Мэлли – Двалишвили. Он будет у клетки во время их боя»
Умар – о критике Двалишвили: «Ему следует научить себя быть мужчиной»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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