Али Абдель-Азиз: «Умар подерется с победителем боя О’Мэлли – Двалишвили. Он будет у клетки во время их боя»

Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов подерется с победителем главного боя UFC 306

«Умар будет у клетки на арене «Сфера», он подерется с победителем главного события», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

Напомним, в главном бою UFC 306, который пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе, подерутся Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили . Турнир пройдет в ночь на 15 сентября.

Абдель-Азиз − о простое Усмана: «Камару никогда не отказывался от боев. Сейчас ему предложили соперника, и мы ждем согласия второй стороны»

Али Абдель-Азиз: «Умар разнесет всех, он засабмитит О’Мэлли и Мераба»