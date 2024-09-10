Али Абдель-Азиз: «Умар подерется с победителем боя О’Мэлли – Двалишвили. Он будет у клетки во время их боя»
Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов подерется с победителем главного боя UFC 306
«Умар будет у клетки на арене «Сфера», он подерется с победителем главного события», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Напомним, в главном бою UFC 306, который пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе, подерутся Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили. Турнир пройдет в ночь на 15 сентября.
Абдель-Азиз − о простое Усмана: «Камару никогда не отказывался от боев. Сейчас ему предложили соперника, и мы ждем согласия второй стороны»
Али Абдель-Азиз: «Умар разнесет всех, он засабмитит О’Мэлли и Мераба»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости