Роман Копылов: «Судейское решение в бою Волкова и Алмейды справедливо. Нужно не только бороть, но и наносить удары»
Роман Копылов поделился впечатлениями от боя Александр Волков – Жаилтон Алмейда.
«Я болел за Александра. Думаю, судейское решение справедливо, потому что нужно не только бороть, но и наносить удары, бить. Александр хоть и был снизу, но он работал активно, нанося эти удары.
Алмейда ничего не делал. Повторюсь, справедливое решение судей, заслуженная победа Александра, пусть и с минимальным преимуществом», – сказал боец среднего веса UFC Роман Копылов.
Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде турнира UFC 321. Волков победил раздельным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
