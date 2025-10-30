Роман Копылов: «Судейское решение в бою Волкова и Алмейды справедливо. Нужно не только бороть, но и наносить удары»

Роман Копылов поделился впечатлениями от боя Александр Волков – Жаилтон Алмейда.

«Я болел за Александра. Думаю, судейское решение справедливо, потому что нужно не только бороть, но и наносить удары, бить. Александр хоть и был снизу, но он работал активно, нанося эти удары.

Алмейда ничего не делал. Повторюсь, справедливое решение судей, заслуженная победа Александра, пусть и с минимальным преимуществом», – сказал боец среднего веса UFC Роман Копылов .

Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде турнира UFC 321. Волков победил раздельным решением судей.

Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?

Павлович – о бое Волков – Алмейда: «Я бы Алмейде отдал победу»