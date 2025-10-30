Андрей Орловский проведет боксерский поединок на турнире Misfits в Нэшвилле.

Ивент состоится в ночь с 9 на 10 ноября. Соперником бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе станет блогер Келечи Дайк.

Для Орловского предстоящий бой станет дебютным в профессиональном боксе. В последний раз он выступал в июне, когда победил Джоша Коупленда техническим нокаутом в поединке на голых кулаках.

На счету Дайка два выставочных боя по боксу. Последний из них состоялся в ноябре прошлого года – тогда Дайк проиграл Чейзу ДеМуру единогласным решением судей.

