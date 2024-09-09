Мераб – о вызове Умара: «Ты ни с кем не дрался, а теперь попал сюда только потому, что твоя фамилия Нурмагомедов и ты двоюродный брат Хабиба»
«Умар - сильный боец, мы все это знаем. Но он никогда не встречался с бойцами из топ-15. Теперь UFC дает ему подарок – бой с Кори Сэндхагеном, который занимает второе место в рейтинге.
Он побеждает, но ведет себя неуважительно. Умар вызывает Шона О’Мэлли и меня. Бро, прояви уважение, позволь нам подраться и немного успокойся. Какого хрена?
Ты ни с кем не дрался, а теперь попал сюда только потому, что твоя фамилия Нурмагомедов и ты двоюродный брат Хабиба. Он должен повзрослеть. Пора стать мужчиной. Нужно уважать бойцов. Мы здесь уже давно, и он слишком много говорит. Это правда», – сказал боец UFC Мераб Двалишвили.
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