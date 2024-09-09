  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • О’Мэлли – о предстоящем поединке с Двалишвили: «Нокаут приближается. Красивый. Мастерский. Точный»
0

О’Мэлли – о предстоящем поединке с Двалишвили: «Нокаут приближается. Красивый. Мастерский. Точный»

Шон О’Мэлли готовится нокаутировать Мераба Двалишвили на UFC 306

«Одна неделя. Нокаут приближается. Красивый. Мастерский. Точный», – написал в соцсетях чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Напомним, поединок О’Мэлли и Мераба Двалишвили возглавит UFC 306. Турнир пройдет в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе.

Титульник двух безумцев на суперарене в Лас-Вегасе. Ждем историческое шоу от UFC?

Шон О’Мэлли: «Кардио – козырь Двалишвили. Но он ничего не значит, если тебя вырубят во втором раунде»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона О’Мэлли
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
UFC 306
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
О’Мэлли − о плане на бой с Двалишвили: «Попытаюсь снова открыть рассечение. 100%»
56 сентября, 13:10
О’Мэлли считает, что Стерлинг может желать Двалишвили поражения: «Он хочет, чтобы я вырубил Мераба быстрее, чем его»
31 августа, 07:55
Сехудо – о титульной гонке в легчайшем весе: «Двалишвили побьет О’Мэлли, а потом проиграет Умару»
1630 августа, 14:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евлоев – об обвинениях Стерлинга в употреблении допинга: «Я чист на 100%. Не могу дождаться, чтобы надрать ему задницу»
3 минуты назад
Гаджиев – о сравнении Умара и Усмана с Хабибом: «Они не побеждают с запасом, как он. Может быть, просто нужно созреть»
1сегодня, 16:25
Уайт – о намерении Де Ла Хойи посетить UFC 306 вместо боя Канело: «Не знаю, откуда он возьмет билет, но определенно не от меня»
сегодня, 15:57
Рой Джонс – о шансах Берланги против Канело: «Если он сможет нанести урон Альваресу, то победа реальна. Бивол уже это делал»
сегодня, 14:21
Чимаев – Тиллу: «Если бы ты не ел так много шоколада, то превзошел бы дю Плесси. Snickers дали бы тебе процент, если б знали, как ты любишь их»
3сегодня, 13:58
Канело – о поединке с Берлангой: «Люди всегда критикуют меня из-за выбора соперника. Я дерусь со всеми, мне все равно»
1сегодня, 13:45
Уиттакер – о Чимаеве: «Возможно, самый опасный борец в моей карьере. Но я готов»
1сегодня, 12:41
Стерлинг – Евлоеву: «Я получил титул притворством? Ага. Нелегальный удар коленом в висок, который я не видел, делает меня актером. Смешно»
3сегодня, 11:57
Хамзат Чимаев: «Мы должны забрать титул у гея и вернуть его нормальному человеку»
20сегодня, 11:35
Уайт – о UFC 306: «Я буду знать каждую деталь турнира. Единственная проблема – не уверен, что это сработает»
2сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео