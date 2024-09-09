О’Мэлли – о предстоящем поединке с Двалишвили: «Нокаут приближается. Красивый. Мастерский. Точный»

Шон О’Мэлли готовится нокаутировать Мераба Двалишвили на UFC 306

«Одна неделя. Нокаут приближается. Красивый. Мастерский. Точный», – написал в соцсетях чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Напомним, поединок О’Мэлли и Мераба Двалишвили возглавит UFC 306. Турнир пройдет в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе.

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