Райан Гарсия: «У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал?»

Райан Гарсия считает, что Геннадий Головкин не заслуживает попадания в зал славы.

«У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал? Единственное, в чем могу отдать должное – он долгое время был суперзвездой бокса. Но я не вижу его как бойца уровня Зала славы», – сказал боксер Райан Гарсия .

43-летний казахстанец провел последний бой в 2022 году – проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

