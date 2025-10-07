Шон Стрикленд: «Я единственный, кто может побить Чимаева. Он это знает»
Шон Стрикленд рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок.
«Я хочу подраться с кем-то вроде Эрнандеса следующим. Это приблизит меня к бою за титул. А потом с Чимаевым. Я единственный, кто может побить Чимаева. Он это знает», – сказал экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Стрикленд проиграл Дрикусу дважды: в январе 2024-го раздельным решением судей и в феврале 2025-го единогласным вердиктом.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
