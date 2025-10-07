Шон Стрикленд: «Я единственный, кто может побить Чимаева. Он это знает»

Шон Стрикленд рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок.

«Я хочу подраться с кем-то вроде Эрнандеса следующим. Это приблизит меня к бою за титул. А потом с Чимаевым. Я единственный, кто может побить Чимаева. Он это знает», – сказал экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Стрикленд проиграл Дрикусу дважды: в январе 2024-го раздельным решением судей и в феврале 2025-го единогласным вердиктом.

Чимаев – о Стрикленде: «Я изобью его везде, даже в стойке»