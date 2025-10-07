Мэтт Браун: «Анкалаеву придется победить 15 раз подряд, чтобы получить еще один титульный шанс»
Мэтт Браун оценил будущее Магомеда Анкалаева.
«Анкалаеву придется победить 15 раз подряд, чтобы получить еще один титульный шанс. А Перейра почти гарантированно будет драться в Белом доме», – сказал экс-боец UFC Мэтт Браун.
Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты.
Алекс Перейра поднялся на шестое место в рейтинге P4P, Анкалаев опустился на 11-е
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Мэтта Брауна
