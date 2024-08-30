Сехудо – о титульной гонке в легчайшем весе: «Двалишвили побьет О’Мэлли, а потом проиграет Умару»
Генри Сехудо высказался о титульной гонке в легчайшем весе
«Вот мой прогноз. Мераб Двалишвили остановит Шона О’Мэлли на турнире в «Сфере». Он побьет его – либо победит во всех раундах, либо отдаст первые два. Но точно станет чемпионом.
А потом появится Умар Нурмагомедов – и уверенно заберет пояс у Мераба. Это очень хороший боец, обладающий прекрасной техникой», – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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