Сехудо – о титульной гонке в легчайшем весе: «Двалишвили побьет О’Мэлли, а потом проиграет Умару»

Генри Сехудо высказался о титульной гонке в легчайшем весе

«Вот мой прогноз. Мераб Двалишвили остановит Шона О’Мэлли на турнире в «Сфере». Он побьет его – либо победит во всех раундах, либо отдаст первые два. Но точно станет чемпионом.

А потом появится Умар Нурмагомедов – и уверенно заберет пояс у Мераба. Это очень хороший боец, обладающий прекрасной техникой», – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо .

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