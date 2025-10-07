Фото
6

В Чечне открыли спорткомплекс имени Адама Кадырова. На открытии был Хамзат Чимаев

Спорткомплекс имени Адама Кадырова открыли в Чечне.

Комплекс Dustum открыли в селе Гвардейское. В открытии приняли участие местные чиновники, Адам Кадыров и чемпион UFC Хамзат Чимаев.

В ночь на 17 августа Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок в среднем весе возглавил турнир UFC 319.

Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей на озеленение Чечни

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чечня Сегодня»
logoХамзат Чимаев
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев хочет драться в тяжах, поднявшись на две весовые. Это реально?
6сегодня, 09:30
Чимаев готов драться с Перейрой в тяжелом весе: «Шама, другой супербой тебе не найти. Этот круче всех»
41вчера, 06:40
Перейра не хочет драться с Чимаевым: «Хочу только супербой в тяжелом весе»
475 октября, 07:49
Главные новости
Гэрри – о Белале: «Он думал, что перебоксирует боксера. Идиот»
124 минуты назад
Шавкат Рахмонов: «Возвращение уже близко, не могу дождаться»
52 минуты назад
Шон О’Мэлли: «Не вижу никого, кроме себя, кто мог бы нокаутировать Мераба. А иначе его не победить»
5сегодня, 12:48
Джон Джонс встретился со стримером Айшоуспидом
2сегодня, 11:39Фото
Давид Бенавидес: «После Ярда буду драться с Бетербиевым или Биволом»
2сегодня, 11:35
Шон О’Мэлли: «Я бы с удовольствием увидел Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза в UFC»
2сегодня, 11:25
Мераб Двалишвили: «Я с удовольствием подрался бы в декабре. Ян заслуживает титульного шанса»
15сегодня, 10:27
Илия Топурия: «Король возвращается. Никто не в безопасности. Выстраивайтесь в очередь»
5сегодня, 10:00
Иржи Прохазка: «Я был так растроган, потому что осознал, что возможен третий бой с Перейрой»
12сегодня, 08:54
Деметриус Джонсон: «Нам не нужен Конор на турнире в Белом доме. Даже Джонс не должен занимать место активных бойцов»
23сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30