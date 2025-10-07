В Чечне открыли спорткомплекс имени Адама Кадырова. На открытии был Хамзат Чимаев
Спорткомплекс имени Адама Кадырова открыли в Чечне.
Комплекс Dustum открыли в селе Гвардейское. В открытии приняли участие местные чиновники, Адам Кадыров и чемпион UFC Хамзат Чимаев.
В ночь на 17 августа Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок в среднем весе возглавил турнир UFC 319.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чечня Сегодня»
