В Чечне открыли спорткомплекс имени Адама Кадырова. На открытии был Хамзат Чимаев

Спорткомплекс имени Адама Кадырова открыли в Чечне.

Комплекс Dustum открыли в селе Гвардейское. В открытии приняли участие местные чиновники, Адам Кадыров и чемпион UFC Хамзат Чимаев.

В ночь на 17 августа Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок в среднем весе возглавил турнир UFC 319.

Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей на озеленение Чечни