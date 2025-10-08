UFC подписал двух россиян по итогам Претендентской серии Даны Уайта
Два россиянина подписали контракты с UFC.
Президент промоушена Дана Уайт объявил, что лигу пополнили Магомед Зайнуков и Марк Вологдин.
В рамках Претендентской серии Даны Уайта Зайнуков победил единогласным решением судей (30-26 – трижды) бразильца Лукаса Кальдаса.
Вологдин проиграл решением Адриану Луне Мартинетти (28-29 – трижды) , но Уайт подписал россиянина за яркое выступление. Оба бойца получили бонус в $25 тысяч за «лучший бой в истории серии».
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
