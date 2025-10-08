1

UFC подписал двух россиян по итогам Претендентской серии Даны Уайта

Два россиянина подписали контракты с UFC.

Президент промоушена Дана Уайт объявил, что лигу пополнили Магомед Зайнуков и Марк Вологдин.

В рамках Претендентской серии Даны Уайта Зайнуков победил единогласным решением судей (30-26 – трижды) бразильца Лукаса Кальдаса.

Вологдин проиграл решением Адриану Луне Мартинетти (28-29 – трижды) , но Уайт подписал россиянина за яркое выступление. Оба бойца получили бонус в $25 тысяч за «лучший бой в истории серии».

Дана Уайт: «В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале начнем работать над ивентом в Белом доме»

Уайт – о турнире в Белом доме: «Только на замену газона нужно 700 тысяч долларов»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
