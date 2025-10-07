Шавкат Рахмонов: «Возвращение уже близко, не могу дождаться»
Шавкат Рахмонов готов вернуться к боям.
«Работаю каждый день. Возвращение уже близко – не могу дождаться, чтобы снова выйти в октагон», – написал боец UFC Шавкат Рахмонов.
Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей на UFC 310. У Шавката 19 побед (18 досрочно) в 19 поединках.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
