Шавкат Рахмонов: «Возвращение уже близко, не могу дождаться»

Шавкат Рахмонов готов вернуться к боям.

«Работаю каждый день. Возвращение уже близко – не могу дождаться, чтобы снова выйти в октагон», – написал боец UFC Шавкат Рахмонов.

Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей на UFC 310. У Шавката 19 побед (18 досрочно) в 19 поединках.

Шавкат Рахмонов хочет подраться в начале 2026 года