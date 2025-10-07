  • Спортс
Шон О’Мэлли: «Не вижу никого, кроме себя, кто мог бы нокаутировать Мераба. А иначе его не победить»

О’Мэлли считает, что победить Двалишвили можно только нокаутом.

«Чтобы победить Мераба, нужно снайперски попасть. Ее вижу, чтобы кто-то смог победить Мераба в ближайшее время. Его нужно только нокаутировать.

Не вижу никого, кроме себя, кто мог бы это сделать», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Мераб Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320. Двалишвили ранее дважды победил О’Мэлли – решением судей и сабмишеном.

Мераб Двалишвили: «Я с удовольствием подрался бы в декабре. Ян заслуживает титульного шанса»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
