Брат Хабиба вернулся после скандала с допингом: чуть не вырубил россиянина и защитил пояс Bellator

«Сейчас лучший Махачев, Усман будет следующим».

Главное российское противостояние осени в MMA – титульный бой Bellator в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием .

В Сан-Диего на глазах Хабиба Усман снова защитил пояс, уронив соотечественника в нокдаун, вернулся после отстранения за допинг и по-прежнему не проигрывает.

Шаблий считал, что Нурмагомедов получил пояс из-за громкой фамилии: «Он не подрался ни с одним соперником из топ-10 и сразу стал чемпионом»

Когда Хабиб ушел из UFC, многие в окружении говорили, что троюродный брат Усман – следующая звезда. Тренеры описывали его как огромного таланта и называли более перспективным на фоне брата Умара, который сейчас идет к титулу UFC в легчайшем весе.

В отличие от брата, Усман перешел в Bellator, где быстро стал чемпионом и защитил титул (рекорд – 18-0). Громкая фамилия и уверенные победы помогли ему получить титульник всего за четыре победы.

«Самый талантливый боец, которого я когда-либо тренировал, – Усман Нурмагомедов. К сожалению, Усман не получает заслуженного признания, потому что дерется не в UFC. Если вы не в мейнстриме, то не получите признания. Так будет происходить до тех пор, пока он не окажется в UFC», – считает его тренер из АКА Хавьер Мендес.

Вторая защита титула прошла против Александра Шаблия, который не проигрывал с 2016-го. Восемь лет назад в лиге ACB (сейчас – ACA) он спорно уступил решением Эдуарду Вартаняну, а после выиграл девять боев подряд (пять – в Bellator).

«Я дрался с парнями, которым нечего терять. Я не считаю, что моя дорога до пояса была быстрой. Быстрой она была у Усмана, когда он не подрался ни с одним соперником из топ-10 и сразу же завоевал пояс», – сказал перед боем Шаблий.

Хотя букмекеры видели Шаблия огромным андердогом, эксперты не были так уверены. Вартанян, победивший Шаблия, считал именно его фаворитом: «Усман должен искать переходы от ударки к борьбе, Александр – работать малокомбинационными ударами и поддавливать».

Промоутер Камил Гаджиев назвал Шаблия опасным соперником для Усмана. Но выделил команду чемпиона, его спарринг-партнеров и Хабиба: «Усман – фаворит с небольшим преимуществом 55 на 45. Он тренируется в более профессиональной обстановке, где для него созданы необходимые условия и есть чемпионское настроение. Его спарринг-партнеры круче, чем у Шаблия.

Да, Шаблий мог тренироваться с крутыми легковесами, но они это делали для себя, а не для него. А здесь на Усмана работает целая система, и каждый в этой системе вносит лепту. Это Ислам Махачев, лучший боец мира, Гаджи Рабаданов, наверняка Ислам Мамедов, Умар Нурмагомедов. И, конечно же, там есть Хабиб, который очень хорошо заряжает Усмана».

Шаблий – самый сложный соперник Усмана в карьере, но без шансов проиграл. Хабиб назвал брата преемником Махачева в легком весе

Усман вышел в клетку под «Лезгинку» Дени Ценроева, которую Ислам Махачев использует в UFC. Шаблий – под Ноггано «Стволок за поясок», фирменную песню Петра Яна. Усман выглядел максимально уверенным, а в углу его поддерживал Хабиб и брат Умар.

В начале поединка бойцы осторожничали: Шаблий искал шанс на контратаках, Усман работал ногами с дистанции. Хотя многие считали, что Усман заборет Шаблия, тейкдауны не проходили. Шаблий хорошо защищался, но Усман использовал это, чтобы запутать в стойке, – маскировав удары под проход в ноги.

Хабиб активно подсказывал Усману – не на русском, чтобы Шаблий не понял. Тот опасно контратаковал и защищался от борьбы, чем напрягал Усмана. Чемпион много работал с дистанции, чтобы не давать сопернику сближаться.

Сэндхаген в UFC и Шаблий в Bellator показали, что с борьбой братьев Хабиба можно справиться. Но, как и в случае Сэндхагена, Шаблий закрепостился и мало работал первым номером. Даже поддавливая к сетке, он ждал действий Усмана, чтобы контратаковать. Шаблий не атаковал первым, ведь Усман его проваливал и бросался в борьбу.

В четвертом раунде Шаблий несколько раз мощно попал, после чего случайно ткнул Усмана пальцем в глаз. К тому моменту казалось, что бой крайне близкий, но Усман забирает раунды за счет активности. Под конец раунда Усман потряс Шаблия хай-киком и пошел добивать, но тот умело защищался до перерыва. Когда Усман потряс Шаблия и выходил на прием, Хабиб так переживал, что в углу душил брата Умара.

В пятом раунде Шаблий рисковал, ведь его спасал только финиш. Усман с комфортной дистанции расстреливал ногами и иногда обострял на руках. Шаблий работал первым номером, поджимал и провоцировал Усмана броситься, чтобы поймать на контратаке. Но, даже работая первым номером, снова мало атаковал из-за опасения пропустить контратаку от чемпиона.

Судьи единогласно отдали победу Усману (50-45, 49-46, 49-46). Результат справедлив: Шаблий показал близкий бой, но был пассивнее и лишь реагировал на угрозы Усмана. После вердикта Хабиб вышел в клетку и сказал, что Усман – один из лучших легковесов: «Это династия. Сейчас лучший Махачев, Усман будет следующим. Мы тяжело работаем, верим в Аллаха и себя».

Оба похвалили Шаблия: Хабиб упомянул, что раньше тот тренировался с ними в АКА, а Усман назвал его одним из лучших легковесов. Усман вернулся после скандала, во второй раз защитил пояс и теперь хочет титульник в Дубае.

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Фото: MMA Junkie ; Bellator