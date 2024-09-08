Усман Нурмагомедов: «Посвящаю победу над Шаблием дяде Абдулманапу. Хочу защищать пояс в Дубае»

Усман Нурмагомедов посвятил победу над Александром Шаблием дяде Абдулманапу

«Этот парень очень сильный, один из лучших легковесов в мире. Получился очень сложный бой, уважение сопернику и его команде.

Я пахал три месяца и посвящаю победу моему дяде Абдулманапу Нурмагомедову. Что дальше? Я хочу защищать пояс в Дубае», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов .

На турнире в Сан-Диего Нурмагомедов единогласным решением судей победил Александра Шаблия и во второй раз защитил титул Bellator.

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