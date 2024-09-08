Усман Нурмагомедов: «Посвящаю победу над Шаблием дяде Абдулманапу. Хочу защищать пояс в Дубае»
Усман Нурмагомедов посвятил победу над Александром Шаблием дяде Абдулманапу
«Этот парень очень сильный, один из лучших легковесов в мире. Получился очень сложный бой, уважение сопернику и его команде.
Я пахал три месяца и посвящаю победу моему дяде Абдулманапу Нурмагомедову. Что дальше? Я хочу защищать пояс в Дубае», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
На турнире в Сан-Диего Нурмагомедов единогласным решением судей победил Александра Шаблия и во второй раз защитил титул Bellator.
Чемпионская серия Bellator: Нурмагомедов победил Шаблия, Ларкин нокаутировал Чохели и другие бои
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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