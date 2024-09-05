Брат Хабиба против кубанского казака – это будет самый напряженный бой осени

Российское противостояние.

Главное событие бойцовского мира в эти выходные – не в UFC. На турнире Bellator Champions Series 4 встретятся чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов и главный претендент Александр Шаблий . Да, за пояс подерутся два бойца из России.

Почему это очень важный бой?

Поединки между двумя бойцами из России – всегда техничные и очень напряженные

В зарубежных ММА-лигах встречи бойцов из России – редкость. Чаще они проходят в тяжелом и полутяжелом весах: Сергей Харитонов против Александра Емельяненко, Виталий Минаков против Александра Волкова, Магомед Анкалаев против Никиты Крылова и, конечно же, недавний бой Волкова против Сергея Павловича.

При этом даже в тяжелом весе российские бойцы выделяются техникой, бойцовским интеллектом и универсальностью, потому что большинство из них – выходцы из боевого самбо, рукопашного боя или ушу-саньда, где активно используется и борьба, и ударка.

Поэтому поединки российских бойцов получаются очень техничными и с большим объемом интересных мелочей. Во многих случаях не достает зрелищности, зато с накалом и напряжением все в порядке: всю дистанцию есть ощущение, что вот-вот случится взрыв, прилетит плотный удар или пройдет тейкдаун, полностью меняющий ход боя.

Теперь мы увидим противостояние легковесов, которое должно было состояться еще в мае. «Усман находится в такой позиции, что дерется, когда понимает, что победит, когда ему выгодно, когда удобно», – отметил Шаблий после отмены боя в мае. Нурмагомедов ответил: «Шаблий предположил, что отмена боя в мае была тактическим ходом? Говорить, что это тактический ход – глупая мысль. Пусть не обижается и готовится к бою».

Шаблий – настоящий трудяга, прошедший много промоушенов. У него эффективный и зрелищный стиль боя

Александр Шаблий вырос в Ростове-на-Дону в семье русского и даргинки. Сам Шаблий исповедует православие и на поединках использует образ кубанского казака. По его словам, он впервые примерил кубанку перед поединком в 18 лет и с тех пор выходит в таком образе.

За 14 лет в профессиональных ММА Шаблий подрался в ProFC, ACB (сейчас – ACA), Fight Nights Global и других более мелких промоушенах, несколько раз собирал мощные победные серии, но никак не мог пробиться в сильную американскую организацию. Лишь в 2021-м он дебютировал в Bellator и взорвал лигу пятью победами подряд.

Шаблий – эффективный и эффектный боец. В этом помогает стиль боя. Шаблий предпочитает идти вперед, но не инициировать размен. Он реагирует на попытки соперника избавиться от надоедливого прессинга и убойно контратакует ударами руками.

Бокс – сильная сторона Шаблия. Больше всего выделяется снайперская точность, с которой он наносит любые удары. Шаблий вырубал соперников боковыми и апперкотами, а в последнем поединке разорвал легенду Bellator Патрики Фрейре классическими двойками, в одном из раундов трижды подряд попав комбинацией.

Но не думайте, что Шаблий – только про бокс. В чем-то он напоминает Петра Яна: да, руки – его главная сила, но и по остальным навыкам он совсем не проседает. Шаблий – боец с высоким бойцовским IQ, поэтому активно перебирает все варианты: атакует тип-киками, лоу-киками, пробивает плотнейшие удары коленом, а при случае может и побороться. В общем, Шаблий – настоящий универсал практически без слабых мест.

Усман – наследник величия Нурмагомедовых. Хавьер Мендес называет его самым талантливым бойцом среди учеников

На старте карьеры Усман быстро собрал мощный рекорд без поражений. Серия побед, юный возраст и связь с Хабибом Нурмагомедовым помогли ему быстро попасть в большой промоушен, где он прошел несколько проверок и вышел на титульник, в котором без шансов разбил Патрики Фрейру.

Почему Нурмагомедов вообще оказался в Bellator, а не в UFC? Все просто – в весовой категории Усмана в UFC сейчас правит Ислам Махачев. Похоже, план команды Хабиба выглядит так: Махачев проводит несколько защит и поднимается в полусредний вес, а Усман занимает его место.

Способен ли Усман на это? Кажется, да. Он имеет отличное сочетание качеств: уверенную работу на дистанции и фирменную борьбу школы Абдулманапа Нурмагомедова. Главное оружие в стойке – разнообразные удары ногами. Благодаря высокому росту, большой длине рычагов и классному футворку он может спокойно удерживать соперников на комфортной для него дистанции.

Если соперники все же сближаются с Усманом, то он включает борьбу. Дагестанская классика: сильнейшие проходы в одну и две ноги + техничный и плотный контроль сверху. Да, Усман не такой физически сильный, как Хабиб и Ислам, но по навыкам и интеллекту в борьбе совсем им не уступает.

Благодаря сильнейшим навыкам и грамотному ведению боя Нурмагомедов практически всегда выходит из клетки без серьезного урона. В комментариях после его поединков фанаты отмечают: Усман превращает любой бой для себя в легкий спарринг. Кажется, по уровню неуязвимости он близок к Хабибу.

Для Усмана и Шаблия этот поединок – определяющий

Шаблию – 31 год. Сейчас он на пике карьеры, а времени для перехода в UFC остается не так много. Дана Уайт не очень любит зрелых бойцов, предпочитая раскручивать молодых звезд. 33-летний Эдуард Вартанян подтверждает: чтобы попасть в промоушен в таком возрасте без предварительных отборов, нужно быть экстраординарным спортсменом.

Победа над Усманом Нурмагомедовым, которого многие считают непобедимым джаггернаутом, даст буст для перехода в главную лигу мира и станет хорошей историей для раскрутки поединка против Ислама Махачева. Но соотношение риска и выгоды совсем не в пользу Шаблия, ведь для простых зрителей он лишь еще один легковес из лиги второго эшелона.

Для Усмана все еще сложнее. Сейчас он побеждает приличную оппозицию почти без труда, в его углу Хабиб, у него чистый рекорд, достаточно зрелищные поединки и при всем этом ему всего 26 лет. Но одно поражение может резко все перечеркнуть.

Шаблий – андердог, но шансы на пояс есть. У него гораздо больше опыта, преимущество в боксе, а в остальных аспектах нет критических слабостей. Главная сложность – дистанция. Шаблию необходимо постоянно сближаться и не попадаться на встречные проходы. Верить в защиту от тейкдаунов против члена команды Хабиба – смело, но слишком нерационально. Гораздо лучше – не давать Усману слишком легких проходов из-за провалов в стойке.

Нурмагомедову же нужно действовать в привычном формате: работать на дистанции удара ногой, не рисковать и отвечать на сближения соперника тейкдаунами. Если Шаблий будет ошибаться, то Нурмагомедов точно поймает его на хороший проход и переведет в партер, где сможет серьезно измотать. При этом лучше не допускать боксерских разменов – там Усман может пропустить несколько плотных панчей.

Возможно, мы не увидим от Усмана и Шаблия диких ударов, невероятных приемов и переводов. Скорее, это будет похоже на бой Умара Нурмагомедова против Кори Сэндхагена – много тактики, техники и важных незаметных мелочей. Гарантированно мы увидим супертехничный и напряженный поединок.

Наследники Хабиба умеют только бороться – это миф

Телеграм-канал Артема Нагорного. Подписывайтесь!

Фото: Instagram/bellatormma , usman_nurmagomedov , alexandr_shabliy