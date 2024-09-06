  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Усман Нурмагомедов: «Конечно, Джонс – легенда. Но Махачев – настоящий король рейтинга P4P»

Усман Нурмагомедов объяснил, почему считает Ислама Махачева лидером рейтинга P4P

«Если вы посмотрите на Ислама, то поймете, что он первый номер рейтинга P4P. Настоящий король. Это правда, и против нее не попрешь. Конечно, Джон Джонс – легенда. Никто с этим не спорит – я и сам вырос на его боях.

Мне очень нравится его стиль, его мировоззрение. Этот парень – жесткий боец, в этом нет никаких сомнений. Но мы говорим о настоящем, а не прошлом», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

«Многие считают, что он проиграл парню из более низкой категории». Уайт объяснил, почему Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P

Уайт − про споры в соцсетях о лучшем бойце P4P: «Если кто-то считает, что это не Джонс, то он не должен обсуждать бои»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoДжон Джонс
logoИслам Махачев
logoУсман Нурмагомедов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
О’Мэлли назвал Хабиба, Махачева и Джонса лучшими бойцами в истории: «Догнать их − моя цель»
824 августа, 14:58
Джон Аник: «Не могу назвать Джонса лучшим бойцом P4P. Это Махачев, без вопросов»
515 июля, 09:25
Махачев ответил Джонсу: «С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини»
746 июня, 15:58Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Двалишвили опроверг слухи о наличии стафилококка: «Я в полном порядке»
сегодня, 14:05
Документальный сериал про Винса Макмэна, основателя WWE, выйдет на Netflix
сегодня, 13:40Видео
О’Мэлли − о плане на бой с Двалишвили: «Попытаюсь снова открыть рассечение. 100%»
3сегодня, 13:10
Нганну – Полу: «Тайсон надерет тебе задницу. Он особенный»
сегодня, 12:55
Тим Цзю – о Муртазалиеве: «Советская школа бокса – одна из лучших в мире. Но и я вырос в русской семье»
4сегодня, 11:45
Вячеслав Борщев: «Не замечал негативного отношения к россиянам в UFC. Наоборот, нас там любят»
сегодня, 10:55
Официально: Фахретдинов проведет бой с Рузибоевым на UFC 308
сегодня, 10:10Фото
Монсон – о желании Макгрегора стать президентом Ирландии: «Его эго зашло слишком далеко»
6сегодня, 09:35
Биспинг считает, что Перейра должен подраться с Анкалаевым: «С чемпионским поясом приходит определенная ответственность»
6сегодня, 09:25
Борщев – о контракте с UFC: «Я сейчас в такой ситуации, что много за меня не выбьешь»
2сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео