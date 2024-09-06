Усман Нурмагомедов: «Конечно, Джонс – легенда. Но Махачев – настоящий король рейтинга P4P»
Усман Нурмагомедов объяснил, почему считает Ислама Махачева лидером рейтинга P4P
«Если вы посмотрите на Ислама, то поймете, что он первый номер рейтинга P4P. Настоящий король. Это правда, и против нее не попрешь. Конечно, Джон Джонс – легенда. Никто с этим не спорит – я и сам вырос на его боях.
Мне очень нравится его стиль, его мировоззрение. Этот парень – жесткий боец, в этом нет никаких сомнений. Но мы говорим о настоящем, а не прошлом», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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