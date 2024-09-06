Усман Нурмагомедов: «Конечно, Джонс – легенда. Но Махачев – настоящий король рейтинга P4P»

Усман Нурмагомедов объяснил, почему считает Ислама Махачева лидером рейтинга P4P

«Если вы посмотрите на Ислама , то поймете, что он первый номер рейтинга P4P. Настоящий король. Это правда, и против нее не попрешь. Конечно, Джон Джонс – легенда. Никто с этим не спорит – я и сам вырос на его боях.

Мне очень нравится его стиль, его мировоззрение. Этот парень – жесткий боец, в этом нет никаких сомнений. Но мы говорим о настоящем, а не прошлом», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов .

«Многие считают, что он проиграл парню из более низкой категории». Уайт объяснил, почему Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P

Уайт − про споры в соцсетях о лучшем бойце P4P: «Если кто-то считает, что это не Джонс, то он не должен обсуждать бои»