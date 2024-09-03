Шаблий − о стиле Усмана: «Школа тайского бокса, бьет ногами больше, чем Хабиб»
Александр Шаблий оценил бойцовский стиль Усмана Нурмагомедова
«Усман и Умар работают в стойке больше, чем Хабиб. У Ислама Махачева тоже иная манера ведения поединка.
Умар и Усман похожи. Школа тайского бокса. Чаще бьют ногами», − сказал легковес Bellator Александр Шаблий, который в ночь на 8 сентября подерется с Усманом Нурмагомедовым за титул.
Шаблий – о поединке с Нурмагомедовым: «Я настроен закопать «нолик» Усмана. Вопрос судейства меня не волнует – они всегда найдут оправдание»
Усман Нурмагомедов − о положительной допинг-пробе в 2023 году: «Мне плевать на критику. Я знаю, что не принимал стероиды»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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