Хабиб − об Усмане Нурмагомедове: «Будущее ММА, в бою с Шаблием он покажет, почему один из лучших в мире»
Хабиб Нурмагомедов назвал брата Усмана одним из лучших бойцов мира
«Усман Нурмагомедов − будущее этого спорта. Он представитель нового поколения в нашем зале.
Мой отец тренировал меня и его, теперь я тренирую его. Мы провели много времени в зале, занимаемся вместе около 15 лет.
Он всегда любил соревноваться, до сих пор непобежденный. В следующем бою он покажет, почему один из лучших в мире», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что в ночь на 8 сентября Усман Нурмагомедов будет защищать титул Bellator в легком весе против Александра Шаблия.
Нурмагомедов и Шаблий устроили первую битву взглядов в Сан-Диего
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Bellator
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