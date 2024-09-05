Хабиб − об Усмане Нурмагомедове: «Будущее ММА, в бою с Шаблием он покажет, почему один из лучших в мире»

Хабиб Нурмагомедов назвал брата Усмана одним из лучших бойцов мира

«Усман Нурмагомедов − будущее этого спорта. Он представитель нового поколения в нашем зале.

Мой отец тренировал меня и его, теперь я тренирую его. Мы провели много времени в зале, занимаемся вместе около 15 лет.

Он всегда любил соревноваться, до сих пор непобежденный. В следующем бою он покажет, почему один из лучших в мире», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, что в ночь на 8 сентября Усман Нурмагомедов будет защищать титул Bellator в легком весе против Александра Шаблия .

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