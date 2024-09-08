Гарсия – о Кроуфорде: «Переоцененный бездельник. Его бои – унылый кусок дерьма»
Райан Гарсия раскритиковал Теренса Кроуфорда
«Теренс Кроуфорд на самом деле никого не побеждал, кроме Эррола Спенса, который ранее попал в автокатастрофу. Кроуфорд не тот, кем его считают. Он переоцененный бездельник. Извините, но кто-то должен это сказать.
Теренс, ты гребанный бездарь, никчемное убожество. Ты не развлекаешь людей. Твои бои – унылый кусок дерьма. Приходи посмотреть на меня на ринге, если считаешь, что я неправ», – заявил экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
Эдди Хирн: «Думаю, Кроуфорд завязал с боями. Канело – единственный, ради кого он снова выйдет на ринг»
Канело − о бое с Кроуфордом: «Я не говорил, что это невозможно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SAY CHEESE!
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