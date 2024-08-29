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Менеджер Фундоры не верит в бой с Кроуфордом: «Теренс сделает все, чтобы подраться с Канело»

Менеджер Себастьяна Фундоры заявил, что не верит в бой с Теренсом Кроуфордом

«Сейчас я жду предложения, и я уверен, что оно поступит не раньше 14-го числа. Мне бы хотелось знать уже сейчас, будет ли Кроуфорд драться за деньги или за титулы.

Думаю, что ему нужны деньги. Кроуфорд сделает все возможное, чтобы подраться с Канело. И команда Теренса свяжется со мной только после этого боя», − сказал менеджер чемпиона WBO в первом среднем весе Себастьяна Фундоры Сампсон Левковиц.

Канело − о бое с Кроуфордом: «Я не говорил, что это невозможно»

WBO обязал Фундору и Кроуфорда договориться об объединительном поединке

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
logoСебастьян Фундора
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