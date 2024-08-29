Менеджер Фундоры не верит в бой с Кроуфордом: «Теренс сделает все, чтобы подраться с Канело»
Менеджер Себастьяна Фундоры заявил, что не верит в бой с Теренсом Кроуфордом
«Сейчас я жду предложения, и я уверен, что оно поступит не раньше 14-го числа. Мне бы хотелось знать уже сейчас, будет ли Кроуфорд драться за деньги или за титулы.
Думаю, что ему нужны деньги. Кроуфорд сделает все возможное, чтобы подраться с Канело. И команда Теренса свяжется со мной только после этого боя», − сказал менеджер чемпиона WBO в первом среднем весе Себастьяна Фундоры Сампсон Левковиц.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
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