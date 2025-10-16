Александр Усик: «До 41 года буду боксировать. С Итаумой не буду драться, он молодой, еще мне напинает»

Александр Усик рассказал, что подерется в 2026 году.

«Вчера был в тренировочном лагере. В следующем году подерусь. Против кого? Сейчас хотел бы вам придумать… С Итаумой не буду. Он же молодой, еще мне напинает. А он сказал, что дедушек не бьет. Я не могу сказать, с кем будет бой, идут переговоры. Я вас обману, если скажу какую-нибудь фамилию.

До 41 года буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться», – сказал 38-летний абсолютный чемпион мира Александр Усик в интервью «Украина Сейчас».

Ранее WBO обязала Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом. В последнем бою он победил Даниэля Дюбуа нокаутом.

