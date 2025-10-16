Алекс Перейра подарил Гловеру Тейшейре пикап Chevrolet Silverado

Гловер Тейшейра показал подарок от Алекса Перейры.

Перейра подарил тренеру пикап Chevrolet Silverado, цена за который стартует от $36 тысяч.

«Не могу поверить, что он снова это сделал. Спасибо!» – написал экс-чемпион UFC и тренер Алекса Перейры Гловер Тейшейра.

В 2023 году Перейра подарил Тейшейре мотоцикл.

Ранее Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде Магомеда Анкалаева и вернул титул полутяжелого веса UFC.

Анкалаев отправлял Перейру в шиномонтажку. А тот и приехал – с поясом UFC!