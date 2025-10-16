Алекс Перейра подарил Гловеру Тейшейре пикап Chevrolet Silverado
Гловер Тейшейра показал подарок от Алекса Перейры.
Перейра подарил тренеру пикап Chevrolet Silverado, цена за который стартует от $36 тысяч.
«Не могу поверить, что он снова это сделал. Спасибо!» – написал экс-чемпион UFC и тренер Алекса Перейры Гловер Тейшейра.
В 2023 году Перейра подарил Тейшейре мотоцикл.
Ранее Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде Магомеда Анкалаева и вернул титул полутяжелого веса UFC.
Анкалаев отправлял Перейру в шиномонтажку. А тот и приехал – с поясом UFC!
