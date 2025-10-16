Алексеева – об увольнении из UFC: «Я бы тоже уволила. Где‑то внутри надеялась, что дадут шанс»

Ирина Алексеева прокомментировала увольнение из UFC.

«Насколько согласна с таким решением? Моего согласия тут не требуется, это решение лиги. Если они так посчитали, то я их прекрасно понимаю, у меня серия из трех поражений.

Если бы у меня была статистика 2-2 или 3-1, то было бы обидно. А здесь понятно. Даже считаю, что объективно. Я бы тоже уволила. Где‑то внутри надеялась, что дадут шанс.

Пока конкретики по дальнейшим боям нет. Я ждала, уволят меня или нет. На данный момент, если не буду двигаться по линии ММА, то пойду в кулачку. Есть одно предложение, скоро уеду по этим делам на сборы на полтора месяца», – сказала экс-боец UFC Ирина Алексеева .

Алексеева дебютировала в UFC в апреле-2023 с победы над Стефани Эггер, после чего трижды проиграла.

Ирину Алексееву исключили из ростера UFC после третьего подряд поражения