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  • Де Ла Хойя – Мейвезеру: «Твой бой с Готти – полнейшее дерьмо. Прекрати позорить себя такими боями. Поставь наследие на первое место»
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Де Ла Хойя – Мейвезеру: «Твой бой с Готти – полнейшее дерьмо. Прекрати позорить себя такими боями. Поставь наследие на первое место»

Оскар Де Ла Хойя призвал Флойда Мейвезера не драться в выставочных боях

«Мейвезер провел второй показательный бой против Готти. Это было полнейшее дерьмо. Даже фанаты свистели. В середине второго раунда Флойду не понравился рефери, который запрещал ему бить по затылку.

Флойд, тебе 50 лет. Ты легенда бокса, я защищал тебя невероятно долго. Но ты должен прекратить позорить себя этими выступлениями. Я понимаю, что жизнь бывает сложной и дорогой, но поставь свое наследие на первое место. Никто не хочет запомнить тебя таким», – заявил бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя.

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Шон О’Мэлли: «Было бы классно провести бой с Мейвезером. Просто взять и вырубить его»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Оскара Де Ла Хойи
logoФлойд Мейвезер-младший
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