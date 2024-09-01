Де Ла Хойя – Мейвезеру: «Твой бой с Готти – полнейшее дерьмо. Прекрати позорить себя такими боями. Поставь наследие на первое место»
Оскар Де Ла Хойя призвал Флойда Мейвезера не драться в выставочных боях
«Мейвезер провел второй показательный бой против Готти. Это было полнейшее дерьмо. Даже фанаты свистели. В середине второго раунда Флойду не понравился рефери, который запрещал ему бить по затылку.
Флойд, тебе 50 лет. Ты легенда бокса, я защищал тебя невероятно долго. Но ты должен прекратить позорить себя этими выступлениями. Я понимаю, что жизнь бывает сложной и дорогой, но поставь свое наследие на первое место. Никто не хочет запомнить тебя таким», – заявил бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Оскара Де Ла Хойи
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