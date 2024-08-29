WBO обязал Фундору и Кроуфорда договориться об объединительном поединке
Себастьян Фундора и Теренс Кроуфорд должны договориться о титульном бое
«Доводим до сведения, что у сторон есть 30 дней, чтобы достичь соглашения. Если этого не случится, будут назначены торги с минимальным порогом входа в 200 тысяч долларов», − сказано в сообщении WBO, текст которого приводит The Ring.
Напомним, что Себастьян Фундора − чемпион WBO в первом среднем весе, Теренсу Кроуфорду принадлежит временный титул WBO в этом дивизионе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ring
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