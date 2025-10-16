0

Мурат Гассиев: «Пулев – жесткий соперник, но я был рожден для этого момента»

Мурат Гассиев прокомментировал анонс поединка с Кубратом Пулевым.

«Пулев – жесткий, опытный соперник, но я был рожден для этого момента. Верю, что в силах нокаутировать любого супертяжеловеса на планете, привезу в Дубай жару.

Это будет исторический вечер для меня, буду очень горд тем, что верну титул WBA в Россию», – сказал Мурат Гассиев.

Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Кубрат Пулев (32-3, 14 – нокаутом) и Мурат Гассиев (32-2, 25 – нокаутом) подерутся 12 декабря в Дубае.

Теперь Гассиев дерется в казино. Потерянная карьера?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxingScene
