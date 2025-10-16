Чимаев – о Стрикленде: «Один раз я на него чуть наехал, на второй день он с пушкой ходил. Думал, я нападу»

Хамзат Чимаев рассказал о конфликте с Шоном Стриклендом.

«Я не знаю, он зацепился за меня… Раньше, когда в зале были, нормально общался. Один раз я на него чуть наехал, на второй день он с пушкой ходил. Думал, я на него нападу.

У нас группа была, дагестанские ребята тоже были… Какой-то боец был похож на чеченца, Стрикленд написал: «А я думал, что все чеченцы сильные». И я ответил: «Американская курица, я тебя побью». И он меня неправильно понял», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.

Ранее Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе.

Шон Стрикленд: «Я единственный, кто может побить Чимаева. Он это знает»