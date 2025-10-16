8

Причина смерти Рикки Хаттона – самоубийство

Стала известна причина смерти Рикки Хаттона.

В коронерском суде (расследует внезапные, насильственные или подозрительные смерти) Южного Манчестера сообщили, что экс-чемпион мира покончил с собой.

Похороны Рикки Хаттона состоялись 10 октября. Бывший боксер скончался 14 сентября на 47-м году жизни.

Хаттон выступал в первом полусреднем весе, где в разное время владел тремя поясами (WBA, IBO, IBF). В 2005-м Хаттон победил Константина Цзю в поединке за титул IBF. Бой стал последним в карьере Цзю.

Хаттон провел за профессиональную карьеру 48 боев, выиграв 45 из них (32 – нокаутом). У него лишь три поражения: Флойду Мейвезеру, Мэнни Пакьяо и  Вячеславу Сенченко. В ноябре-2012 Хаттон провел последний поединок (проиграл Сенченко).

Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
